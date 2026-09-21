27 років творимо милосердя разом: історія турботи та підтримки

Дякуємо кожному, хто є частиною цієї історії. За довіру. За підтримку. За небайдужість. За готовність бути поруч.

27 років тому «Хесед Бешт» розпочав свій шлях.

Сьогодні цей шлях продовжується.

І поки ми можемо допомагати, підтримувати, пам’ятати й бути поруч – милосердя живе.

27 років творимо милосердя разом!

Про нас пишуть:

https://podillyanews.com/2026/09/21/27-rokiv-tvorymo-myloserdya-razom-hesed-besht-vidznachyv-svij-den-narodzhennya/

https://www.youtube.com/watch?v=FRAXMusf5kw

https://www.youtube.com/watch?v=S6wR00SKfLM

Посилання на перегляд концерту:

https://www.youtube.com/watch?v=Bi-3Wvz_Y9s