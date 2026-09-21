27 років творимо милосердя разом: історія турботи та підтримки

27 років – це багато. Це тисячі зустрічей, десятки тисяч історій, роки праці, підтримки й турботи. Але насамперед – це 27 років милосердя, яке щодня набуває конкретної форми: у допомозі, увазі, доброму слові, простягнутій руці, можливості бути поруч тоді, коли це особливо потрібно.
Саме про це було наше святкування.
Ми розпочали вечір хвилиною мовчання – з пам’яті про тих, кого вже немає з нами. Адже милосердя починається з пам’яті. З уміння берегти історії людей, цінувати їхнє життя і не дозволяти добру, яке вони залишили після себе, зникнути.
А далі була музика – українська та єврейська, знайома й нова, спокійна й сповнена енергії. Були пісні, танці, щирі слова та усмішки. Бо милосердя – це не лише про допомогу. Це ще й про життя, яке ми підтримуємо, про зустрічі, які дарують сили, про відчуття спільноти й простір, у якому кожна людина важлива.
Цього вечора число 27 стало нашою особливою абеткою.
27 ступенів допомоги тим, хто її потребує.
27 променів Божественного світла.
І все це про одне – про милосердя.
Про милосердя, яке не залишається красивим словом, а стає вчинком. Про милосердя, яке об’єднує людей і допомагає будувати світ, у якому є місце для турботи, гідності та людяності.
Ми впевнені – світ майбутнього буде збудований милосердям!
Ці слова стали фінальним акордом нашого вечора і водночас продовженням того, що «Хесед Бешт» робить щодня.
За 27 роками стоять люди. Команда фонду, яка щодня вкладає у свою роботу час, знання і серце. Партнери та друзі, які підтримують наші ініціативи. Волонтери, які віддають свій час і сили. Люди, які довіряють нам. І ті, заради кого ми працюємо – наші підопічні, родини, люди старшого віку та всі, хто потребує підтримки й турботи. Саме разом ми творимо милосердя.
Дякуємо кожному, хто є частиною цієї історії. За довіру. За підтримку. За небайдужість. За готовність бути поруч.
27 років тому «Хесед Бешт» розпочав свій шлях.
Сьогодні цей шлях продовжується.
І поки ми можемо допомагати, підтримувати, пам’ятати й бути поруч – милосердя живе.
27 років творимо милосердя разом!
Про нас пишуть:
https://podillyanews.com/2026/09/21/27-rokiv-tvorymo-myloserdya-razom-hesed-besht-vidznachyv-svij-den-narodzhennya/
https://www.youtube.com/watch?v=FRAXMusf5kw
https://www.youtube.com/watch?v=S6wR00SKfLM
Посилання на перегляд концерту:
https://www.youtube.com/watch?v=Bi-3Wvz_Y9s