День захисників і захисниць України

Сьогодні ми шануємо кожен подвиг. Кожне рішення людини стати на захист своєї держави.

Україна – наша Батьківщина. Земля, на якій живуть наші родини, ростуть наші діти, зберігаються наші традиції, пам’ять і наше право бути собою.

Сьогодні у боротьбі за нашу землю 269 чоловіків і жінок із єврейської громади стоять на захисті України, її свободи та права бути.

У кожного з них – своя історія. Свій дім, свої близькі, свої страхи й надії. Але є спільне – рішення не залишитися осторонь, коли доля країни вирішується просто зараз. Ми єдині у цій меті.

Серед тих, хто став на захист України, є наші працівники, їхні рідні та близькі, друзі громади, волонтери Хесед Бешт. Хтось сьогодні на передовій, хтось лікує, допомагає, збирає, доставляє, підтримує. Кожен робить те, що може, аби вистояти разом.

Є серед наших імена, які вже стали частиною пам’яті.

Євген Щенніков. Євген Меламед. Максим Гуллер. Роман Полісюк.

Вони віддали свої життя, захищаючи Україну. Їхнє завтра обірвалося, щоб у когось іншого залишилося завтра. Щоб наші діти могли прокидатися у своїх домівках, говорити рідною мовою, молитися, навчатися, працювати, любити й просто жити на своїй землі.

Є й ті, чия доля досі не має остаточної відповіді. Віталій Степанов – зник безвісти під час виконання бойового завдання. За його ім’ям – родина, яка чекає. Надія, яку не можна виміряти жодною статистикою.

Ми шануємо всіх захисників і захисниць України. Тих, хто сьогодні тримає оборону. Тих, хто повернувся. Тих, хто чекає. Тих, кого вже немає поруч.

Саме тому черговий випуск газети «Шалом Алейхем» ми присвятили темі «Голоси пам’яті».

Для Хесед Бешт пам’ять – це не лише історія громади. Це пам’ять кожної родини. Кожної людини. Кожного захисника і кожної захисниці, чий вибір став частиною нашої спільної історії.

Бо за кожним ім’ям – життя.

За кожним подвигом – людина, яку люблять і чекають.

За кожною родиною – своя історія, яку важливо зберегти.

Пам’ять починається там, де ми не дозволяємо людині зникнути за датою. Де згадуємо не лише день загибелі, а й усі дні життя до нього: дитинство, родину, друзів, мрії, улюблені речі, сміх, розмови. Саме так пам’ять повертає людині її голос.

«Голоси пам’яті» – про тих, хто захищає Україну сьогодні, і про тих, чия присутність назавжди залишається з нами.

Ми пам’ятаємо.

Ми шануємо.

Ми підтримуємо.

І дякуємо кожному та кожній, хто стоїть на захисті України – зі зброєю в руках, працею, волонтерством, турботою про ближнього.

З Днем захисників і захисниць України.

Новий випуск газети доступний за посиланням: https://hesedbesht.org.ua/wp-content/uploads/2026/10/HAZETA_PRINT_26.08.pdf