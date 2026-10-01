Суккот: крихкі стіни, але міцна віра.

З чого починається Сукот?
З покупок продуктів, пошуку найгарніших прикрас для суки чи матеріалів для її будівництва?
Мабуть, ні.
Сукот починається значно раніше. У душах, відкритих до благодійності, щирості й допомоги, яку нам заповіли предки. У ці дні вони ніби приходять до нас у гості, нагадуючи про давні традиції. А в решту днів року чекають, що ми не зрадимо їхніх завітів.
Цьогоріч у представництвах «Хесед Бешт» Сукот знову складався з дуже різних історій. Десь суку будували кілька днів, вибираючи серед безлічі оздоб найгарніші. Десь раділи, бо сука приїхала до містечка не сама, а разом із рабином Йосипом Тейтельбаумом, який привіз із собою цілий оберемок подарунків.
А головним сюрпризом для громади стало молоде покоління. Разом із рабином містами подорожував його син Леві. Для своєї громади він підготував особливий і дуже щирий подарунок: інструментальні композиції на скрипці.
Такі відвідини в Кам’янці-Подільському та Тернополі стали чимось більшим, ніж просто святковою зустріччю. Вони об’єднали. Бо традиція живе не лише в книгах і обрядах. Вона живе тоді, коли одне покоління передає її іншому, коли молоді люди знаходять у ній своє місце і додають до неї власний голос. А цього разу таким голосом стала скрипка Леві.
У Луцьку до Сукоту готувалися заздалегідь. Уже в перший день свята, який припав на Шабат, пекли хали. Рум’яні, запашні й незвичної форми, що нагадувала всі чотири ритуальні рослини свята, від лулава до етрога. Бо зустріти свято хочеться не лише правильно, а ще й красиво та смачно.
А в Рівному Сукот починався з турботи про тих, хто особливо потребує тепла. Напередодні свята підопічним дарували святкові візити та корисні подарунки – друковану продукцію Хесед Бешт. А після добрих справ мультифункціональна кураторка представництва Фонду Ольга Аврамівна побажала всім теплого свята й подарувала ще один особливий подарунок, свій авторський вірш, яким ми вже ділилися минулого тижня.
І десь поміж усіма цими суками, прикрасами, святковими стравами, подарунками, музикою та теплими зустрічами є те, що об’єднує всі громади – наша єврейська гостинність, та, що залюблює.
Адже Сукот нагадує нам, що дім не завжди вимірюється міцністю стін. Іноді дім починається там, де для тебе залишили місце поруч. Де тебе чекають. Де є чим пригостити, з ким поговорити, кому подарувати свою увагу. Сука тимчасова. Її будують на кілька днів, прикрашають, наповнюють людьми, сміхом, молитвами, запахом свіжої випічки. Але те, що народжується в ній, не повинно залишатися тимчасовим.
Пам’ять. Традиція. Турбота. Гостинність. Відповідальність одне за одного. Мабуть, саме тому Сукот починається не з покупок і навіть не з будівництва суки. Він починається з готовності відкрити двері іншому, поділитися тим, що маєш, прийняти гостя і підтримати того, кому потрібне тепло. Бо предки приходять до нас у ці дні не лише як частина давньої традиції. Вони приходять нагадати, якими маємо бути ми.
А потім свято закінчиться, суки розберуть, прикраси складуть до наступного року.
Але дуже хочеться, щоб залишилося головне: бажання будувати свій дім громади щодня. Не з дерева й тканини, а з людей, які пам’ятають, підтримують і залишають одне для одного місце поруч. Саме так традиція не просто переживає століття. Вона продовжує жити.