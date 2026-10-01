Суккот: крихкі стіни, але міцна віра.

Адже Сукот нагадує нам, що дім не завжди вимірюється міцністю стін. Іноді дім починається там, де для тебе залишили місце поруч. Де тебе чекають. Де є чим пригостити, з ким поговорити, кому подарувати свою увагу. Сука тимчасова. Її будують на кілька днів, прикрашають, наповнюють людьми, сміхом, молитвами, запахом свіжої випічки. Але те, що народжується в ній, не повинно залишатися тимчасовим.

Пам’ять. Традиція. Турбота. Гостинність. Відповідальність одне за одного. Мабуть, саме тому Сукот починається не з покупок і навіть не з будівництва суки. Він починається з готовності відкрити двері іншому, поділитися тим, що маєш, прийняти гостя і підтримати того, кому потрібне тепло. Бо предки приходять до нас у ці дні не лише як частина давньої традиції. Вони приходять нагадати, якими маємо бути ми.

А потім свято закінчиться, суки розберуть, прикраси складуть до наступного року.

Але дуже хочеться, щоб залишилося головне: бажання будувати свій дім громади щодня. Не з дерева й тканини, а з людей, які пам’ятають, підтримують і залишають одне для одного місце поруч. Саме так традиція не просто переживає століття. Вона продовжує жити.