З турботою про кожного: професійний догляд, увага та людське тепло

Турбота про людину починається з уваги до її щоденних потреб. Для когось це можливість зробити зачіску, подбати про руки, розслабитися під час масажу чи випити ароматної кави, яку приготував бариста. Здавалося б, звичайні речі, але саме з них складаються затишок, гарний настрій і відчуття, що про тебе пам’ятають.

У ХБФ «Хесед Бешт» програма Back to Work, що діє за підтримки WJR United Kingdom, поєднує професійне навчання з реальною допомогою підопічним фонду, зокрема людям старшого віку та людям з обмеженою мобільністю.

Перукарські, манікюрні та масажні послуги, кава від наших молодих барист – це не лише про догляд за собою. Це про увагу, спілкування, приємні емоції та можливість зробити звичайний день трохи кращим.

Особливо важливо, що перукар і масажист можуть завітати додому до тих, кому через вік, стан здоров’я чи обмежену мобільність складно самостійно залишити оселю. Адже потреба в турботі не повинна залежати від того, чи може людина прийти до нас сама.

Водночас для учасників Back to Work це можливість застосувати набуті знання на практиці, розвивати професійні навички, здобувати досвід і відчувати цінність своєї праці. Так професійне навчання перетворюється на добру справу, яка об’єднує людей і допомагає громаді дбати про тих, хто потребує підтримки.

Скористатися послугами просто! Якщо ви потребуєте перукарських або масажних послуг, манікюру чи бажаєте завітати на каву до нашої кафе-кондитерської «Шалом», повідомте про свою потребу куратору. Він зв’яжеться з менеджментом програми Back to Work, допоможе узгодити зручний час і знайти вільного спеціаліста.

Ми прагнемо, щоб допомога була доступною, а кожен, хто її потребує, знав: поруч є люди, до яких можна звернутися.

У Торі сказано: «Люби ближнього свого, як самого себе» (Ваїкра, 19:18).

Для нас ці слова втілюються в щоденних діях: бути поруч, чути потреби, підтримувати та створювати можливості для людей. Бо милосердя – це не лише великі вчинки. Це й уважність, добре слово, професійна допомога та готовність зробити чиєсь життя трішки кращим. Адже, ми у ХБФ «Хесед Бешт» – 27 років творимо милосердя разом!