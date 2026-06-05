Коли дитячі мрії отримують крила!

Немає нічого світлішого та ціннішого, ніж бачити щасливі очі дитини, чия мрія щойно стала реальністю.
Сьогодні 05.06.26 в стінах Хеседу відбулось справжнє свято. Наші серця наповнилися неймовірним теплом та світлом на благодійному фестивалі «Крила для мрії». Це був не просто захід, а справжнє свято талантів, щирості та безмежної віри у диво, де головними зірками стали неймовірні діти з особливими потребами.
Кожна дитина, яка вийшла на сцену, продемонструвала вражаючий талант, сміливість та силу духу. Їхні творчі номери – пісні, танці та вірші – довели всім присутнім, що для справжнього мистецтва та натхнення не існує жодних бар’єрів.
Найемоційнішим та найзворушливішим моментом свята став сюрприз від наших друзів – спонсорів. Кожна дитина отримала те, на що так довго чекала – іменний сертифікат на здійснення своєї унікальної дитячої мрії: фотосесію, навчання в автошколі, подорож, професійний запис у звукостудії, запис відеокліпу, видання книги, екскурсію на кавове виробництво, абонемент в басейн, курс іпотерапії тощо.
Ця магія була б абсолютно неможливою без людей та компаній з великим серцем! Ми хочемо висловити безмежну вдячність нашим меценатам та спонсорам, які допомогли перетворити дитячі мрії на реальність:
Громадська організація «Подільський простір», Громадська організація “Підтримка України”, ГО “Захист Держави”, ГО “Захисти Хмельниччини”, Благодійний фонд “ТВОРЧІ”, Бігова спільнота “Race Expert”, Дитячий IT-центр “School of Modern Skills”, ТОВ “Аутсорсинг Тім”, Автосервіс «Drive For Life», Житловий комплекс “Простір Комфорту”, Сервіс доставки здорового харчування «Healthy Food», ТОВ «ЮКК «Бізнес Документ», ТОВ «ДеюреБуд».
Яскравим завершенням фестивалю став смачний сюрприз для всіх учасників від кафе-бутіка «Еклер» — неймовірно красивий та святковий торт.
Ваша підтримка, любов та небайдужість подарували цим діткам не просто подарунки, а справжні крила. Ви довели, що разом ми здатні творити дива і змінювати світ на краще.
Нехай ці крила допомагають нашим юним талантам впевнено летіти вперед, до нових перемог та звершень!
З нетерпінням чекаємо на нашу наступну зустріч. Адже разом ми здатні творити справжні дива!