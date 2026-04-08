Світло свободи у кожному домі: родина «Хесед Бешт» святкує Песах

Песах – це свято, що об’єднує покоління, нагадуючи нам про незламність духу та вічний шлях від рабства до свободи. Цього року в усіх куточках діяльності Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» панувала особлива атмосфера єдності. Від великих обласних центрів до найменших сіл – усюди відчувався подих спільного свята, яке стирає кордони та відстані.
Підготовка розпочалася задовго до першої зірки. У громадах кожного міста та села волонтери та співробітники дбали про те, щоб символ Песаху – маца – потрапила до кожної оселі. Особлива увага приділялася маломобільним клієнтам та самотнім людям, адже маца – це не лише «хліб бідності», а й вияв щирої турботи. У Рівному видача маци перетворилася на справжнє свято спілкування: люди приходили не лише за пакунками, а й щоб випити чаю, скуштувати смузі та сфотографуватися біля тематичних банерів, відчуваючи себе частиною великої історії Виходу.
Свято об’єднало людей різного віку. У Луцьку в затишному «Теплому домі» волонтери разом із підопічними поважного віку занурювалися в кулінарні традиції, готуючи сучасні страви з маци та згадуючи сімейні рецепти. Цей зв’язок поколінь став ще міцнішим під час святкових Седерів, де за одним столом збиралися мудрі старші клієнти та енергійна молодь з AjT. Разом вони підіймали чотири келихи вина та читали Аґаду, усвідомлюючи, що сила нашої громади – у єдності.
Особливу радість принесли дитячі заходи. Малеча вчилася бачити добро в дрібницях: у Рівному діти виготовляли символічні пірамідки з побажаннями для країни, а після занять робили свою першу важливу «міцву» – прибирали ігрові майданчики. Тим часом у Кам’янці-Подільському жіночі клуби створювали власноруч листівки, які пізніше дарували учасникам Седеру в Денних центрах, зокрема жертвам нацизму, зігріваючи їхні серця теплом ручної роботи.
Турбота фонду простяглася далеко за межі фізичних зустрічей. Завдяки програмі «Давай підключимося», учасники мали змогу долучитися до онлайн-лекцій. Вони разом вивчали закони Великого Шабату та порядок проведення святкової вечері, доводячи, що цифрові екрани не є перешкодою для справжньої духовної близькості. Так кожен регіон робив впевнений крок підготовки і наближав громаду до світла.
Песах 2026 року вкотре нагадав нам: свобода починається всередині, а підтримка друзів і вірність традиціям роблять будь-який шлях легшим. Від великого міста до маленького села – ми знову відчули себе єдиною вільною родиною.
Хаг Песах Самеах!