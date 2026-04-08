Світло свободи у кожному домі: родина «Хесед Бешт» святкує Песах

Песах – це свято, що об’єднує покоління, нагадуючи нам про незламність духу та вічний шлях від рабства до свободи. Цього року в усіх куточках діяльності Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» панувала особлива атмосфера єдності. Від великих обласних центрів до найменших сіл – усюди відчувався подих спільного свята, яке стирає кордони та відстані.

Підготовка розпочалася задовго до першої зірки. У громадах кожного міста та села волонтери та співробітники дбали про те, щоб символ Песаху – маца – потрапила до кожної оселі. Особлива увага приділялася маломобільним клієнтам та самотнім людям, адже маца – це не лише «хліб бідності», а й вияв щирої турботи. У Рівному видача маци перетворилася на справжнє свято спілкування: люди приходили не лише за пакунками, а й щоб випити чаю, скуштувати смузі та сфотографуватися біля тематичних банерів, відчуваючи себе частиною великої історії Виходу.