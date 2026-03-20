Песах і місяць Нісан – коротко про головне

Песах – одне з найважливіших юдейських свят, що вшановує Вихід єврейського народу з єгипетського рабства понад три тисячі років тому. Його часто називають «святом свободи» або «єврейською Пасхою». Свято розпочинається 14-го числа місяця Нісан за єврейським календарем (зазвичай у березні – квітні) і триває сім днів в Ізраїлі та вісім днів за його межами (цьогоріч 1 квітня – 9 квітня)

Песах поєднує в собі історичну пам’ять, релігійні обряди та глибокі сімейні традиції. Серед основних звичаїв – відмова від квасного (хамецу), вживання маци та проведення седеру – особливої святкової вечері.

Місяць Нісан, на який припадає Песах, символізує оновлення та нові початки. У цей період прийнято готуватися до свята не лише фізично, а й духовно. Перший і останній дні Песаху є особливо урочистими – у ці дні заборонено працювати.

Однією з головних традицій є повне очищення оселі від хамецу. Дім ретельно прибирають, кухню готують окремо до свята, а залишки квасного знищують. Замість звичайного хліба вживають мацу -прісний хліб, що символізує поспішний вихід євреїв з Єгипту.

Центральне місце у святкуванні займає Седер – святкова вечеря, під час якої читають Агаду, згадують історію Виходу та передають традиції наступним поколінням.

Напередодні Песаха особливо відчувається сила єдності та взаємної підтримки. ХБФ «Хесед Бешт» уже розпочав доставку маци своїм підопічним. Ця важлива ініціатива допомагає людям відчути атмосферу свята, турботу та підтримку громади.