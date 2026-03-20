Турбота про пам’ять: волонтерська ініціатива прибирання єврейського кладовища

Збереження пам’яті про минулі покоління – важлива частина життя будь-якої громади. Саме тому волонтерська ініціатива з прибирання єврейського кладовища стала не просто доброю справою, а справжнім проявом поваги, єдності та відповідальності. Саме такий важливий захід провели волонтери та члени нашої громади у м. Кам’янці-Подільському.
Єврейські кладовища – це не лише місця поховань, а й жива історія. Старовинні мацеви зберігають імена, долі та традиції людей, які будували громаду багато років тому. З часом такі місця потребують догляду: накопичується сміття, опале листя, гілля, руйнується природний порядок.
Саме тому регулярне прибирання є надзвичайно важливим – воно допомагає:
- зберегти історичну спадщину
- підтримувати гідний вигляд святого місця
- передати повагу до предків наступним поколінням
Це не лише фізична праця, а й глибокий духовний жест. Кожен, хто бере участь у такій справі, робить внесок у збереження пам’яті та культури.
Ми щиро вдячні кожному волонтеру, який знайшов час і сили долучитися до цієї важливої справи. Завдяки вашій праці кладовище набуває доглянутого вигляду, а пам’ять про попередні покоління зберігається з гідністю.
Такі ініціативи нагадують: громада сильна тоді, коли її об’єднують спільні цінності – повага, турбота та відповідальність.
Ми сподіваємося, що ця ініціатива стане доброю традицією та надихне ще більше людей, особливо молоді долучатися до подібних проєктів. Адже збереження історії починається з простих, але важливих дій.
Разом ми не лише прибираємо територію – ми зберігаємо пам’ять.