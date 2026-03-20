Турбота про пам’ять: волонтерська ініціатива прибирання єврейського кладовища

Єврейські кладовища – це не лише місця поховань, а й жива історія. Старовинні мацеви зберігають імена, долі та традиції людей, які будували громаду багато років тому. З часом такі місця потребують догляду: накопичується сміття, опале листя, гілля, руйнується природний порядок.

Саме тому регулярне прибирання є надзвичайно важливим – воно допомагає:

зберегти історичну спадщину

підтримувати гідний вигляд святого місця

передати повагу до предків наступним поколінням

Це не лише фізична праця, а й глибокий духовний жест. Кожен, хто бере участь у такій справі, робить внесок у збереження пам’яті та культури.

Ми щиро вдячні кожному волонтеру, який знайшов час і сили долучитися до цієї важливої справи. Завдяки вашій праці кладовище набуває доглянутого вигляду, а пам’ять про попередні покоління зберігається з гідністю.

Такі ініціативи нагадують: громада сильна тоді, коли її об’єднують спільні цінності – повага, турбота та відповідальність.

Ми сподіваємося, що ця ініціатива стане доброю традицією та надихне ще більше людей, особливо молоді долучатися до подібних проєктів. Адже збереження історії починається з простих, але важливих дій.

Разом ми не лише прибираємо територію – ми зберігаємо пам’ять.